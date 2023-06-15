Гости со всего мира и дорога из цветов: как прошли похороны Сильвио Берлускони

Легендарный итальянский политик умер 12 июня.

Похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони стали одним из наиболее громких событий такого рода за последнее десятилетие. Об этом сообщает издание EADaily.

Берлускони был одним из самых активных политических деятелей, имел множество дружеских и профессиональных контактов. На его похороны пришли более двух тысяч человек, в том числе — высокопоставленные политики и знаменитости.

Церемония прощания прошла в Миланском соборе. Отмечается, что поклонники политика усыпали цветами дорогу перед его резиденцией — виллой Сан-Мартино.

Саму церемонию похорон возглавлял архиепископ Милана Марио Энрико Дельпини. Проститься с Берлускони в кафедральный собор пришли 2,3 тысячи человек. Итальянскую государственную делегацию возглавил глава страны Серджо Маттарелла. Также на церемонию пришли премьер-министр Джорджа Мелони и два ее заместителя — вице-премьер и вице-председатель партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни и вице-премьер Маттео Сальвини.

Также среди присутствующих были замечены: бывший премьер-министр и еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони, экс-лидер «Лиги Севера» Умберто Босси и другие итальянские политики. Международную делегацию представляли президент Ирака Абдул Латиф Рашид, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, а также министры и послы из более чем 50 стран.

На площади перед собором, вмещающей около 20 тысяч человек, собрались простые граждане. Происходящее внутри транслировалась с помощью двух установленных экранов, а на прилегающих улицах также было огромное количество людей.

Минувшая среда была объявлена в Италии национальным днем траура по политику. Правительство и парламент в Риме в связи с этим на несколько дней прекратили свою работу.

Ранее 5-tv.ru писал, какими были последние дни жизни Берлускони.