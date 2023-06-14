Настоящий патриот: как пройдут похороны Сильвио Берлускони

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Он дружил с лидерами многих стран, в том числе с Владимиром Путиным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato; 5-tv.ru

Тема:
Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Сегодня в Италии день национального траура: в Миланском соборе пройдет церемония похорон бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Ожидается, что там соберутся около 20 тысяч человек.

Весь мир запомнил Берлускони как эпатажного и смелого политика, а также как настоящего патриота. Он дружил с лидерами многих стран, в том числе с Владимиром Путиным.

В период своей политической деятельности итальянский премьер внес неоценимый вклад в развитие отношений между нашими странами, что неоднократно подчеркивали его коллеги.

Фото: www.globallookpress.com / Fernando SÃ¡Nchez

«Я прекрасно помню, что Сильвио Берлускони очень хотел, чтобы Россия и Италия продолжили и укрепили эту дружбу, естественно, структурируя ее конкретными проектами», — отметил экс-начальник штаба ВВС Италии, бывший советник Берлускони Леонардо Трикарико.

У здания итальянского посольства приспустили флаги, а в парламенте приостановили голосование на неделю, что стало весьма длительным перерывом. Берлускони четырежды возглавлял правительство Италии, являясь рекордсменом по времени пребывания на посту премьера.

Он скончался 12 июня в возрасте 86 лет из-за хронической болезни. Берлускони считался одним из самых богатых людей в стране: наследство политика оценивается почти в пять миллиардов евро, которые перейдут его пяти детям и 16 внукам.

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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
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