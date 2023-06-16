Путин на ПМЭФ почтил память Сильвио Берлускони минутой молчания

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Зал поддержал инициативу главы государства.

Фото, видео: Reuters / Remo Casilli; 5-tv.ru

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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони ПМЭФ 2023

Президент РФ Владимир Путин призвал гостей Петербургского международного экономического форума почтить память бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони минутой молчания. Он также поделился воспоминаниями о том, каким при жизни был итальянский политик.

«Это был очень светлый человек, очень деятельный, энергичный», — отметил он.

Путин извинился перед аудиторией и попросил присутствующих присоединиться к его инициативе. Разговоры стихи и все участники поднялись со своих мест.

Берлускони скончался на 87-м году жизни в результате продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Незадолго до трагедии он был госпитализирован в больницу с пневмонией и провел в медучреждении 45 дней. После выписки политику снова пришлось лечь в больницу из-за ухудшения состояния. 12 июня его не стало.

После гибели Берлускони Путин выразил слова соболезнования его семье. Он подчеркнул, что Берлускони был политиком мирового масштаба, который обладал важной привилегией — говорил то, что думает. Президент также напомнил, что Берлускони во время совей деятельности сделал многое для сближения Европы и даже НАТО с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказывал, как прошли похороны Сильвио Берлускони.

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