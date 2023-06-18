Личность мирового масштаба: Путин рассказал, каким был Берлускони

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Память экс-премьера Италии почтили минутой молчания на Петербургском международном экономическом форуме по предложению российского президента.

Фото, видео: Reuters / Yara Nardi; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023 Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Италия простилась с последним «кавальере» Европы. В переводе — «рыцарь» — так называли Сильвио Берлускони. Потому что он выглядел всегда и вел себя с достоинством и гордостью, которой сейчас среди европейских политиков уже и не сыщешь. Его главной привилегией была возможность говорить и делать так, как считал нужным.

Он был настоящим другом России, в 90-е именно по его настоянию Москву ввели в клуб Большой семерки, превратив в Большую восьмерку.

После Крымской весны формат перестал существовать, но Берлускони стал первым и самым высокопоставленным европейцем, который посетил полуостров.

Он и после начала спецоперации не спешил винить во всем Москву, поддерживал контакты на самом высшем уровне, называл Владимира Путина своим другом и переживал из-за возможной эскалации конфликта до полномасштабного столкновения России и НАТО.

Память Сильвио Берлускони почтили минутой молчания на Петербургском экономическом форуме по предложению российского президента.

«Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный, я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба. Я прошу прощения у аудитории, я бы попросил почтить его память минутой молчания», — сказал Владимир Путин.

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