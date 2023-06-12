Названа дата и место прощания с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Прощание с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони состоится 14 июня в Милане

Названа дата и место прощания с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони

Фото: www.globallookpress.com / Rich

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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Место захоронения итальянского политика пока не известно.

Стало известно, что церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони состоится в Милане 14 июня. Об этом со ссылкой на Миланскую епархию сообщил сайт ANSA.

Панихида пойдет в назначенный день в Кафедральном соборе северно-итальянского города. Заупокойную службу проведет архиепископ Милана монсеньор Марио Дельпини. Кроме того, проститься с политическим деятелем можно будет на его вилле в Аркоре, куда из больницы был перевезен гроб с его телом.

Известно, что в траурных мероприятиях примет участие президент европейской страны Серджо Маттарелла. На каком кладбище будет захоронен Сильвио Берлускони, пока не известно.

Берлускони скончался на 87-м году жизни в результате продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Незадолго до трагедии он был госпитализирован в больницу с пневмонией и провел в медучреждении 45 дней. После выписки политику снова пришлось лечь в больницу из-за ухудшения состояния. 12 июня его не стало.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин тепло высказался о Берлускони.

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