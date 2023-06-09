Видео с полностью голым Артемом Дзюбой утекло в Сеть

Футболист Артем Дзюба показался перед пользователями интернета полностью голым. Видео распространилось в социальных сетях буквально моментально.

На кадрах спортсмен позирует полностью голым в постели в разных позах. В какой-то момент в объектив камеры попадает детородный орган, который Дзюба старательно прикрывает рукой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в феврале Артем Дзюба нашел себе новую команду и вернулся в Москву. Его согласился принять «Локомотив». Как говорили, с зарплатой четыре миллиона рублей в месяц.