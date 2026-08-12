Путин наградил актрису Александру Ребенок медалью за заслуги в культуре

Актриса Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова Александра Ребенок удостоена награды «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью за «Труды в культуре и искусстве»: Ребенок Александру Вячеславовну — артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова», — указано в документе.

Актриса служит в МХТ имени Чехова, где исполняла роли в спектаклях «Карамазовы», «Мефисто», «Три сестры», «Чайка», «Мужья и жены», «Идеальный муж» и других постановках.

Ребенок также известна по работам в кино и на телевидении. Среди ее проектов — сериалы «Содержанки», «Безопасные связи», «Кеша должен умереть», «Обитель», «Сны Алисы», «Родные люди» и «Первая любовь». В 2024 году актриса стала лауреатом кинопремии «Золотой Орел».

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