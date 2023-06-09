То плачет, то смеется: немецкий журналист заявил о неадекватном поведении Зеленского

Сотрудник издания Bild Пауль Ронцхаймер взял небольшое интервью у президента Украины. Что смутило его во время беседы?

Владимира Зеленского вновь уличили в неадекватном поведении. В этот раз президент Украины отличился на интервью в Германии.

Так, заместитель главреда немецкого Bild Пауль Ронцхаймер рассказал о странном состоянии украинского лидера во время беседы. Настроение его менялось за считанные секунды — в один момент Зеленский смеялся, затем вдруг становился печальным и разочаровавшимся в жизни, и потом снова оживал.

«Кажется, у Зеленского совсем не осталось сил, но потом он резко оживает, порой даже смеется», — рассказал Ронцхаймер.

Также в ходе беседы журналист задавал Зеленскому неудобные вопросы. Например, об отправке десятилетнего сына на фронт.

«Моему сыну десять лет, и он на Украине. Он мог поехать за границу, но не может этого сделать», — заявил он в ответ.

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