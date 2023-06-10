В Польше решили налаживать дружеские отношения с Россией

В Польше появится политическое формирование, которое будет стараться установить дружеские отношения с Россией. Таким заявлением поделился политолог и основатель PRA (Польское антивоенное движение) Лешек Сыкульский в своем Twitter.

«После многих трудностей нам наконец удалось зарегистрировать нашу ассоциацию Polski Ruch Antywojenny. <…> В Люблине мы решили создать политическое формирование, которое будет открыто, не зарывая головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — заявил политик.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Варшаве оппозиция провела собственный митинг. На улицы города вышли полмиллиона человек. Организатором мероприятия выступил экс-премьер страны Дональд Туска. В ходе митинга протестующие выкрикивали лозунги против действующей партии.