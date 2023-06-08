Экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен не исключил отправку войск альянса на Украину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 61 0

Guardian: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

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Экс-политик отметил — если Украина в июле в Литве ничего не получит, то страны Балтии и Польша сами соберут желающих для отправки солдат на помощь Киеву.

НАТО раздумывает о том, чтобы отправить войска на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Guardian.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — сообщил Расмуссен.

При этом в конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос об отправке военных на Украину, отметив, что альянс оказывает достаточную поддержку. Но, по мнению Расмуссена, все же если в июле Украина ничего не получит в Литве, то страны Балтии и Польша могут сами собрать страны, желающие отправить своих солдат на помощь Киеву.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменит назначение Бена Уоллеса генсеком НАТО.

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