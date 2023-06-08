Экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен не исключил отправку войск альянса на Украину
Guardian: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru
Экс-политик отметил — если Украина в июле в Литве ничего не получит, то страны Балтии и Польша сами соберут желающих для отправки солдат на помощь Киеву.
НАТО раздумывает о том, чтобы отправить войска на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью газете Guardian.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — сообщил Расмуссен.
При этом в конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос об отправке военных на Украину, отметив, что альянс оказывает достаточную поддержку. Но, по мнению Расмуссена, все же если в июле Украина ничего не получит в Литве, то страны Балтии и Польша могут сами собрать страны, желающие отправить своих солдат на помощь Киеву.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменит назначение Бена Уоллеса генсеком НАТО.
- 4 июн
- Российские военные рассказали о грудах убитых наемников под Донецком: «Валяются там»
- 3 июн
- В районе Старой Покровки ВС РФ поражен полевой лагерь украинских националистов
- 3 июн
- Отряд специального назначения «Ахмат» ведет ожесточенные бои с ВСУ в центре Марьинки
- 3 июн
- Индонезия предложила ввести на Украину миротворцев ООН
- 3 июн
- «Бандит»: немцы освистали Шольца из-за ситуации на Украине
- 1 июн
- Командир танкового полка раскрыл подробности личного разговора с Путиным о Марьинке
- 1 июн
- Лукашенко о конфликте на Украине: «Началось задолго до 2014 года»
- 1 июн
- Пушилин назвал стратегически важным освобождение Марьинки
- 31 мая
- США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
- 30 мая
- Боррель заявил, что Россия не пойдет на переговоры без победы в СВО
Читайте также
94%
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?