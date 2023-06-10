Сначала галлюциногены, потом серф: чему Боня учит свою кошку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Виктория Боня решила научить свою кошку кататься на серфе и отправилась на пляж

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Зачем знаменитость заставляет своего питомца заниматься странными вещами?

Блогер Виктория Боня призналась, что напоила свою кошку галлюциногеном и поставила на серф. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

Знаменитость выложила видео, на котором она держит кошку с обезумевшим взглядом перед ее первым занятием серфингом. Также она рассказала, что вообще-то это не первое приключение ее питомца — до этого она попробовала вместе с хозяйкой выпить аяуаску — мексиканский галлюциногенный напиток, который запрещен в России.

К слову, Боня уже давно предпочитает пить данное «лекарство», которое, якобы, лечит ее от всех болезней. Она начала увлекаться шаманскими обрядами стала еще 12 лет назад, однако ее коллеги воспринимают это как наркоманию, несмотря на все доводы Бони о том, насколько галлюциногены полезны для здоровья человека.

Тем не менее, знаменитость продолжает употреблять запрещенные вещества, а теперь еще и свою кошку подсадила.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Сати Казанова раскрыла страшную зависимость Виктории Бони.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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