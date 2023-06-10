Названы дата и место прощания с режиссером Вячеславом Ребровым

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 373 0

Церемония прощания с Вячеславом Ребровым состоится 13 июня

Названы дата и место прощания с режиссером Вячеславом Ребровым

Фото: Кадр из к/ф «Ночь длинных ножей», реж. Ольга Жукова , 1990 г.

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Создатель «Аляска, сэр!» скончался на 79-м году жизни.

Режиссер документального и игрового кино Вячеслав Ребров умер на 79-м году жизни. Церемония прощания состоится 13 июня в ритуальном зале московской больницы № 64. По адресу: улица Вавилова, дом 61, строение 5.

В 1980 году молодой будущий режиссер окончил киноведческий факультет ВГИКа. До этого он работал на киностудии имени Максима Горького ассистентом художника, он принимал участие в создании таких картин, как «Варвара-краса, длинная коса», «Замурованные в стекле» и «Гостья из будущего».

Ребров был основателем студии «Русь», в 1992 году в качестве режиссера-постановщика он снял полнометражный художественный фильм-комедию «Аляска, сэр!».

Также он был режиссером документальных фильмов «Дорогами Севера», «Один из районов Москвы», «Сегодня и завтра Архангельского края», «Расплескалась синева над Москвой» и других.

В союзе кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художник Алексей Шмаринов умер на 91-м году жизни.

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Названы дата и место прощания с режиссером Вячеславом Ребровым

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