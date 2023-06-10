Обновленный список: в России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

Цены на такие медикаменты устанавливает и регулирует государство.

В правительстве РФ приняли решение о расширении перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, сообщили на сайте кабмина. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В обновленный список были включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, а также препараты для лечения детей с хроническими заболеваниями.

В него входят такие медикаменты как сапроптерин, глекапревир+пибрентасвир, пирфенидон и просидол.

Цены на лекарственные препараты, включенные в список, контролируются и регулируются государством. Всего перечень насчитывает более 800 таких медикаментов.

Несколько дней назад правительство продлило до 2024 года упрощенный ввоз лекарств, которые в России не производятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ.