Обновленный список: в России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных препаратов
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Цены на такие медикаменты устанавливает и регулирует государство.
В правительстве РФ приняли решение о расширении перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, сообщили на сайте кабмина. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В обновленный список были включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, а также препараты для лечения детей с хроническими заболеваниями.
В него входят такие медикаменты как сапроптерин, глекапревир+пибрентасвир, пирфенидон и просидол.
Цены на лекарственные препараты, включенные в список, контролируются и регулируются государством. Всего перечень насчитывает более 800 таких медикаментов.
Несколько дней назад правительство продлило до 2024 года упрощенный ввоз лекарств, которые в России не производятся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ.
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