Обновленный список: в России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 20 0

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных препаратов

Обновленный список: в России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Цены на такие медикаменты устанавливает и регулирует государство.

В правительстве РФ приняли решение о расширении перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, сообщили на сайте кабмина. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В обновленный список были включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, а также препараты для лечения детей с хроническими заболеваниями.

В него входят такие медикаменты как сапроптерин, глекапревир+пибрентасвир, пирфенидон и просидол.

Цены на лекарственные препараты, включенные в список, контролируются и регулируются государством. Всего перечень насчитывает более 800 таких медикаментов.

Несколько дней назад правительство продлило до 2024 года упрощенный ввоз лекарств, которые в России не производятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионы потратили почти четыре миллиарда рублей на лекарства для пациентов с ВИЧ.

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