Захарова ответила на заявление Шольца о поддержании контактов с Путиным

Канцлер Германии неожиданно изъявил желание пообщаться с российским лидером.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с сарказмом прокомментировала информацию западных СМИ о желании канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным.

«СМИ: „Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен в ‚ближайшее время‘ вновь провести телефонный разговор с российским лидером“. Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал „Северные потоки“?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

О желании пообщаться с российским президентом по телефону Шольц заявил 6 июня в интервью телеканалу RTL Television. Канцлер отметил, что «давно этого не делал», хотя считает, что сейчас неподходящее время. Шольц и ранее озвучивал планы поговорить с Путиным, однако в Кремле утверждали, что информации об этом у них нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по заявлению Кремля, президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения вариантов мирного достижения целей спецоперации на Украине, однако «коллективный Запад» не дает такой возможности.