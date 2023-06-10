«Во всем помогу»: Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

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Полина Долгова
Полина Долгова 13 0

Бородина посвятила трогательный пост старшей дочери в ее день рождения

«Во всем помогу»: Бородина трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Фото: Instagram* / borodylia

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Девочке исполнилось 14 лет. Какой подарок от мамы она получила?

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь Марусю с днем рождения. Девочке исполнилось 14 лет. Телеведущая посвятила наследнице пост в своем блоге.

Звезда отметила, что время пролетело слишком быстро. Ведь совсем недавно она еще придумывала имя дочке. Затем девочка не хотела отпускать ее на работу и ждала возвращения мамы у окна.

«Ничего не изменилось с тех пор, только твои ручки стали чуть больше, как и сердце, которым ты бесконечно любишь. Мечтай моя девочка, стремись к своим целям и будь бесконечно счастлива. Я, как мама, всегда рядом, всегда поддержу и во всем помогу», — написала звездная теледива.

В качестве подарка знаменитость преподнесла дочери ювелирное украшение и организовала для наследницы праздник.

Старшую дочь Ксения Бородина родила от своего первого мужа предпринимателя Юрия Будагова. Эти отношения продлились совсем недолго. Через два года после рождения Маруси супруги развелись и оборвали все контакты. И до сих пор они не поддерживают связь.

Известно лишь то, что сейчас бизнесмен живет за рубежом и счастлив с новой семьей, а вот о своем ребенке от телеведущей даже не вспоминает.

По признанию Ксении, Маруся довольно нежная и хрупкая личность, которая сильно переживает из-за отсутствия отца.

Звездная мать старается компенсировать недостающую заботу и ласку. Малышка растет в отличных условиях, часто получает дорогостоящие подарки и ни в чем себе не отказывает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина рассказала о мести экс-мужьям с помощью детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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