Никас Сафронов об умершем Алексее Шмаринове: «Художник с большой буквы»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 624 0

Никас Сафронов назвал умершего Алексея Шмаринова художником с большой буквы

Фото, видео: Великжанин Виктор / ТАСС;www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Выдающийся иллюстратор, представитель художественной династии скончался в возрасте 90 лет.

Художник Алексей Шмаринов, умерший накануне в возрасте 90 лет, был настоящим мастером своего дела и скромным человеком. Так о нем отозвался его коллега, народный художник РФ Никас Сафронов.

«Художник с большой буквы, имеющий свой почерк, свой стиль, свой образ восприятия мира. Ушел классик», — сказал он в беседе с 5-tv.ru.

По словам Сафронова, со Шмариновым он был знаком по Российской академии художеств и встречался с ним на президиумах. При этом тот пришел в академию намного раньше и считался ее мэтром, будучи в то же время душевным и приятным человеком.

«Достаточно скромный человек, с богатой палитрой жизненных красок», — охарактеризовал Шмаринова Сафронов.

Он напомнил, что покойный художник был продолжателем дела своего отца — известного иллюстратора, оформившего многие книги. Сафронов назвал Шмаринова очень патриотичным и глубоким человеком, который делал иллюстрации, ставшие «классикой в оформительском искусстве».

Народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств Алексей Шмаринов скончался накануне на 91 году жизни. В академии его смерть назвали тяжелой утратой для российской культуры. Художник внес большой вклад в развитие отечественного художественного образования и был выдающимся мастером своего дела, известным далеко за пределами России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды Большого театра Елены Озеровой на 81 году жизни.

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