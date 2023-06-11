Потерявший ногу после ДТП блогер Сергей Кутовой стал отцом

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 50 0

Молодой папа присутствовал при рождении сына, а теперь подробно рассказывает подписчикам о своих впечатлениях.

Фото, видео: Instagram* / sega_kutove

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Популярный блогер Сергей Кутовой рассказал поклонникам о рождении первенца. Супруга Ксения подарила ему сына 9 июня. Вес мальчика составил 3800 граммов, рост — 53 сантиметра. На странице 27-летнего инфлюенсера можно проследить всю историю ее беременности — малыша пара ждала с нетерпением и восторгом. Примечательно, что брат-близнец Кутового Иван с женой Анастасией тоже ожидают малыша, который появится на свет совсем скоро.

Парни, по собственным словам, выросли в неблагополучной семье, Сергей девять лет назад стал инвалидом. Несмотря на трудное детство, пережитый буллинг и прочие жизненные проблемы, ребята достигли успеха и обзавелись семьями. Фанаты отмечают, что даже жен они выбрали похожих — они влюблены, счастливы и готовы выходить на новый уровень, став родителями.

«Я был свидетелем рождения жизни. Я невероятно уважаю женщин, они творят чудо сквозь адскую боль. Добро пожаловать в этот мир, сынуля», — написал в своем блоге Сергей Кутовой.

Блогер не только активно обсуждал с фолловерами подготовку к появлению сына, но и присутствовал на родах, а также снимал происходящее на видео. Сейчас он делится впечатлениями от встречи с малышом, рассказывает о жене и ее самочувствии, а также благодарит публику за внимание и сопереживание. По словам блогера, он был уверен, что к 27 годам пережил все возможные чувства и эмоции, но держать на руках своего ребенка — новое и незабываемое ощущение.

Сергей Кутовой потерял ногу в результате автоаварии в 2013 году. После ДТП он девять дней был в коме, а потом еще девять месяцев провел в реанимации. Но выкарабкался. За это время набрал несколько десятков килограммов. После выхода из больницы занялся спортом. Это событие и стало отправной точкой в его карьере блогера.

Парень стал рассказывать о своей жизни в Сети. Сегодня на него подписаны 3,2 миллиона человек. С женой Ксенией Кутовой познакомился шесть лет назад.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-солистка группы «Тату» Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка.

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