Легковушка разлетелась на части и сгорела после ДТП с фурой в Калмыкии — видео с места
Появилось видео с места ДТП с легковушкой и фурой в Калмыкии, в котором погибли шесть человек
Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru
В результате жуткой аварии погибли шесть человек: четверо взрослых и двое детей.
Шесть человек погибли в результате жуткого ДТП на трассе в Калмыкии. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в многотонную фуру. 5-tv.ru публикует видео с места аварии, на котором запечатлены ее ужасающие последствия.
На кадрах видно груду искореженного металла, которая осталась от легковушки. Части автомобиля разбросаны по трассе и прилегающим кюветам. Земля под остатками машины покрыта копотью — очевидно, после столкновения она вспыхнула и выгорела дотла.
По информации 5-tv.ru, жуткая трагедия произошла 11 июня примерно в 09:00 (совпадает с московским). Легковушка и грузовик столкнулись в Яшкульском районе Калмыкии. Погибли четверо взрослых и двое детей.
«Российская газета» уточняет со ссылкой на МВД, что все погибшие находились в легковушке. Речь идет об автомобиле Lada Largus.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители. На месте работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка влетела в грузовик под Нижним Новгородом. В результате трагедии погибли шесть человек, включая двоих детей.
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