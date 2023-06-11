Слезы лились рекой: муж-изменник заставил Натали Портман рыдать на людях

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 52 0

Муж-изменник Бенжамен Мильпье довел актрису Натали Портман до слез

Слезы лились рекой: муж-изменник заставил Натали Портман рыдать на людях

Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

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Голливудская актриса заплакала во время беседы с неверным супругом.

Голливудская актриса Натали Портман не смогла сдержать слез во время беседы со своим мужем Бенжаменом Мильпье. Папарацци сфотографировали плачущую звезду в момент прогулки с супругом. Пара сидела на лавке и слезы Портман лились рекой. Фото опубликовал портал Super.ru.

Ее муж оказался неверным и недавно в СМИ распространилась информация об его интрижке с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. В последнее время актриса старалась оставаться в спокойном состоянии и игнорировать то, что пишут в прессе. Но все-таки сдержать эмоции не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Натали Портман находится на грани развода с мужем. Измену супруга актрисы запечатлели папарацци. Мужчина делает все возможное, чтобы вернуть доверие жены. Для Портман главное защитить своих детей и их жизнь. Поэтому, возможно, что актриса все-таки простила своего неверного супруга.

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