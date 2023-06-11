«Это неудача»: в США предупредили Киев о последствиях потери бронетехники

Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой
Фото: Минобороны РФ
Первые же дни контрнаступления обернулись сокрушительным провалом для украинской армии.
Массовое уничтожение поставленной Киеву западной бронетехники может иметь серьезные последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье Forbes.
Автор публикации отмечает, что первые дни контрнаступления обернулись серьезным провалом для украинской армии.
«Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин», — отмечается в материале.
Накануне Минобороны РФ опубликовало видео с целым «кладбищем» западной военной техники, уничтоженной огнем российских подразделений на южно-донецком направлении.
За день до этого сообщалось об уничтожении более 50 единиц западной военной техники, в том числе до 13 танков, десяти боевых машин пехоты и шести бронеавтомобилей на запорожском направлении.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как провалились попытки контрнаступления ВСУ.
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