«Это неудача»: в США предупредили Киев о последствиях потери бронетехники

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 600 0

Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой

«Это неудача»: в США предупредили Киев о последствиях потери бронетехники

Фото: Минобороны РФ

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Первые же дни контрнаступления обернулись сокрушительным провалом для украинской армии.

Массовое уничтожение поставленной Киеву западной бронетехники может иметь серьезные последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье Forbes.

Автор публикации отмечает, что первые дни контрнаступления обернулись серьезным провалом для украинской армии.

«Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин», — отмечается в материале.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео с целым «кладбищем» западной военной техники, уничтоженной огнем российских подразделений на южно-донецком направлении.

За день до этого сообщалось об уничтожении более 50 единиц западной военной техники, в том числе до 13 танков, десяти боевых машин пехоты и шести бронеавтомобилей на запорожском направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как провалились попытки контрнаступления ВСУ.

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