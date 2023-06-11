«Это неудача»: в США предупредили Киев о последствиях потери бронетехники

Первые же дни контрнаступления обернулись сокрушительным провалом для украинской армии.

Массовое уничтожение поставленной Киеву западной бронетехники может иметь серьезные последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье Forbes.

Автор публикации отмечает, что первые дни контрнаступления обернулись серьезным провалом для украинской армии.

«Это неудача. И последствия будут серьезные, если украинцы не смогут восстановить и отремонтировать некоторые из поврежденных машин. Пока что союзники Украины предоставили для участия в военных действиях всего 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады за одно утро потеряла до пяти процентов каждой партии машин», — отмечается в материале.

Накануне Минобороны РФ опубликовало видео с целым «кладбищем» западной военной техники, уничтоженной огнем российских подразделений на южно-донецком направлении.

За день до этого сообщалось об уничтожении более 50 единиц западной военной техники, в том числе до 13 танков, десяти боевых машин пехоты и шести бронеавтомобилей на запорожском направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как провалились попытки контрнаступления ВСУ.