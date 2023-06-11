Актриса хочет, чтобы жильцы из расположенной рядом квартиры умерли. Все из-за утренних строительных работ.

Соседи российской актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце нарушают все рамки приличия. Девушка пожаловалась на то, что люди из расположенной рядом квартиры начали сверлить стену дрелью с самого утра. Этим они разбудили актрису.

Телеведущая не смогла отдохнуть в свой выходной день из-за ремонта соседей. Об этом актриса рассказала подписчикам в своем личном блоге.

«Вы знаете, ребят, я вот сейчас лежу и думаю. А можно желать смерти соседям? Ну просто чисто хочется пожелать. Вот у меня сегодня суббота, а они с 10 утра сверлят», — поделилась актриса.

Звезда «Закрытой школы» отметила, что из-за этой ситуации она находится в гневе. А на ее душе обида. Теперь Агата Муцениеце хочет отправиться на духовную практику, чтобы успокоиться, привести мысли в порядок и в конце концов отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Муцениеце сбросила вес до 54 килограммов.