В КНР назвали ответственных за слежку и хищение конфиденциальных данных по всему миру.

В МИД Китая США назвали хакерской империей, которую пора бы привлечь к ответственности за ее деятельность. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, судить за утечку важной информации о Соединенных Штатах нужно не основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а первых американских лиц, которые реализуют слежку и хищение конфиденциальных данных в глобальном масштабе.

«Судить нужно не Ассанжа, а <…> „хакерскую империю"», — заявил Вэньбин, говоря о США.

Джулиан Ассанж создал портал компроматов, который обрел мировую популярность. Сайт располагал информацией о военных преступлениях в США, Ираке и Афганистане. В 2010 году шведская полиция выдала ордер на арест журналиста после обвинения в изнасиловании. Ассанж скрылся в Великобритании и жил в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 год, после чего власти латиноамериканской страны лишили его защиты.

Журналист был арестован правоохранительными органами в Великобритании. В США ему грозит до 175 лет заключения. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных 17 статьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Сколково» сообщили об утечке части фонда в результате хакерской атаки.