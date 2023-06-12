Путин тепло высказался о Берлускони: «Он был человеком необычным»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Путин: Берлускони был невероятным человеком и дорогим другом России

Фото, видео: www.globallookpress.com / giancarlo giuliani/CPP; 5-tv.ru

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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Российский лидер поделился воспоминаниями о работе с итальянским политиком.

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и всей Италии в связи со смертью бывшего премьер-министра европейской страны Сильвио Берлускони. По словам президента, таких политиков, каким был Берлускони, сейчас на мировой арене не осталось.

«Для политика он был человеком необычным — искренним и открытым. Он имел привилегию, которую не имеют политики такого масштаба — говорил то, что думал», — прокомментировал Путин.

Российский лидер назвал Берлускони деятелем мирового масштаба. По его словам, именно при итальянском политике было сделано многое для сближения России с Европой и даже НАТО. Он был инициатором создания механизмов взаимодействия и «большим другом российского народа».

В заключение Путин выпазил слова соболезнования родным и близким покойного. Он отметил, что смерть Сильвио Берлускони стала трагедией не только для Италии, но и для всего мира.

Сообщение о смерти Берлускони появилось 12 июня. Политик скончался в больнице Милана после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Известно, что незадолго до смерти он боролся с пневмонией и даже вернулся домой, но после снова попал в больницу, где врачи уже не смогли стабилизировать его состояние. Экс-глава Совета министров Италии ушел из жизни на 87-м году.

Ранее 5-tv.ru писал, какими были последние дни жизни Берлускони.

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