«Попросила сделать «персика»: Нюша рассказала о планах кардинально сменить имидж

Ее темные волосы обрели медно-рыжий оттенок. Но это только начало преображения.

За много лет аудитория привыкла видеть Нюшу с темным цветом волос. Но, похоже, совсем скоро придется привыкать к новому образу певицы. Артистка призналась, что уговорила своего стилиста Егора кардинально изменить ее.

На первом этапе мужчина сделал из звезды «персик», ее темные волосы обрели медно-рыжий оттенок. После Нюшу ждут еще несколько процедур. Ведь многие женщины знают, что выйти из темного в светлый цвет волос — сложный и долгий процесс.

«Я Егорчика попросила сделать из меня „персика“», — написала она в своем блоге.

Последние годы 32-летняя исполнительница посвятила всю себя воспитанию детей. Она воспитывает годовалого Саффрона и четырехлетнюю Серафиму-Симбу. Отец детей певицы — бизнесмен Игорь Сивов. Пара поженилась в 2017 году.

Недавно певица ошарашила поклонников своим признанием — она и вовсе не планировала становиться мамой во второй раз, так сложилась судьба. Поэтому по поводу третьего наследника пока не думает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нюша рассказала фанатам о том, что не планировала вторую беременность.