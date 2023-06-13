Курс евро превысил 90 рублей впервые с конца апреля

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Евро 13 июня поднялся выше 90 рублей на Мосбирже впервые с 28 апреля

Курс евро превысил 90 рублей впервые с конца апреля

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом в верхней точке доллар достиг 83,28 рубля.

Сегодня, 13 июня, курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив 90 рублей. Об этом гласят данные Мосбиржи.

«В верхней точке евро достигло 90,07 рубля, а доллар — 83,28 рубля», — говорится в сообщении.

Центральный Банк РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как евро поднялся выше 89 рублей впервые за несколько месяцев.

+11° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

11:51
Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны в Санкт-Петербурге
11:45
Окунь возвращается: в России захотели возродить известный автомобильный бренд
11:42
В США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley
11:36
Площадь пожара на московском «Садоводе» увеличилась до 20 квадратных метров
11:31
Ценовой скачок: ФАС проверит причины роста стоимости стройматериалов
11:29
На Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео