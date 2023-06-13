Курс евро превысил 90 рублей впервые с конца апреля

При этом в верхней точке доллар достиг 83,28 рубля.

Сегодня, 13 июня, курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив 90 рублей. Об этом гласят данные Мосбиржи.

«В верхней точке евро достигло 90,07 рубля, а доллар — 83,28 рубля», — говорится в сообщении.

Центральный Банк РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как евро поднялся выше 89 рублей впервые за несколько месяцев.