Бывших сотрудников российского ОПК арестовали за работу на Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 100 0

ФСБ РФ: бывших сотрудников ОПК арестовали за работу на Украину

Бывших сотрудников российского ОПК арестовали за работу на Украину

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Известно, что эти люди готовили теракт на железнодорожных путях.

Бывших работников Оборонно-промышленного комплекса России арестовали за работу на Украину. Об этом сообщает ФСБ РФ.

На данный момент известно о том, что эти люди работали на Главное управление разведки министерства обороны Украины и передавали им техническую документацию и образцы изделий военного назначения, которые применялись при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС Минобороны РФ.

«Также бывшие сотрудники ОПК готовились к совершению взрывов железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий у подозреваемых были изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пойманный в ДНР украинский шпион расплакался в обращении к россиянам.

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