Бывших сотрудников российского ОПК арестовали за работу на Украину
ФСБ РФ: бывших сотрудников ОПК арестовали за работу на Украину
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
Известно, что эти люди готовили теракт на железнодорожных путях.
Бывших работников Оборонно-промышленного комплекса России арестовали за работу на Украину. Об этом сообщает ФСБ РФ.
На данный момент известно о том, что эти люди работали на Главное управление разведки министерства обороны Украины и передавали им техническую документацию и образцы изделий военного назначения, которые применялись при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС Минобороны РФ.
«Также бывшие сотрудники ОПК готовились к совершению взрывов железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных мероприятий у подозреваемых были изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пойманный в ДНР украинский шпион расплакался в обращении к россиянам.
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