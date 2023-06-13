Марочко: ВСУ выпустили по Луганску две ракеты Storm Shadow

Вооруженные силы Украины выпустили по юго-западной части Луганска, предварительно, две ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

До этого стало известно о том, что в Луганске прозвучало несколько взрывов, а очевидцы сообщали о прилете в район авторынка Луганска.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Луганске прозвучало несколько взрывов.