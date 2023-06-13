В Луганске прозвучало несколько взрывов

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 6 0

Информационный центр Луганска: в городе слышны взрывы в районе авторынка

В Луганске прозвучало несколько взрывов

Фото: Река Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Что происходит в регионе на данный момент?

В Луганске прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает местный информационный центр в Telegram-канале.

Очевидцы сообщают о прилете в район авторынка Луганска.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ обстреляли центр Луганска из Storm Shadow.

Тема:
Спецоперация
13 июн
Минобороны: на донецком направлении в районе Клещеевки отражены две атаки ВСУ
13 июн
В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовной ответственности бойцов СВО
13 июн
«Не могу остаться в стороне»: Баринову стыдно отказываться от поездок в зону СВО
13 июн
Минобороны: ВКС России нанесли групповые удары по резервам и складам ВСУ
13 июн
США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
13 июн
Число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17
13 июн
«С такой трагедией»: почему Михаилу Ефремову отказали в отправке в зону СВО
13 июн
Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
13 июн
В Минобороны ФРГ заявили о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard
13 июн
В США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley
+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
82.64
0.55 89.01
0.97
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

16:28
Соглашения на триллионы рублей: кто приедет на ПМЭФ-2023 из-за рубежа
16:23
В Луганске прозвучало несколько взрывов
16:21
Путин проводит встречу с военными корреспондентами
16:20
«Это тупик»: экономист Делягин предупредил о рисках вложений в доллар США
16:17
Лишение свободы или штраф? Что грозит за запуск дронов в России
16:02
Растерзавшую россиянина в Египте акулу мумифицируют и передадут в музей

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
Бьянка о своих кулинарных способностях: «Могу яйца сварить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео