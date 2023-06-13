Перемирие? Юлия Ефременкова отправилась в отпуск с Мондезиром Свет-Амуром

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Рита Миронова
Рита Миронова 20 0

Мондезир и Юлия Ефременкова помирились после крупной ссоры

Перемирие? Юлия Ефременкова отправилась в отпуск с Мондезиром Свет-Амуром

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Возлюбленные разъехались и перестали общаться весной, но так и не раскрыли, что стало причиной конфликта.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова помирилась с возлюбленным после крупной ссоры. Поклонники пришли к такому выводу после того, как увидели в личном блоге знаменитости совместные кадры с Мондезиром Свет-Амуром.

Видео и фото из Санкт-Петербурга, куда молодая семья отправилась на отдых, наполнены семейной идиллией и теплом. Особенно те кадры, на которых Ефременкова и Свет-Амур обнимаются.

«Еще один невероятно клевый день в копилочку. А уже завтра наши питерские выходные заканчиваются, и мы отправляемся домой, в Москву», — поделилась знаменитость.

Разлад в семье произошел весной. Тогда подписчики думали, что в этот раз возлюбленные точно не сойдутся. Причину ссоры они публично не озвучивали. Известно лишь то, что Ефременкова запретила мужчине видеться с детьми, когда тот забрал одного из близнецов домой с ночевкой.

Звезда «Дома-2» подарила своему избраннику Мондезиру Свет-Амуру сыновей в сентябре 2022 года. Мальчики появились на свет недоношенными. Тем не менее, родители вкладывают в детей все самое лучшее, чтобы они быстрее наверстали упущенное.

Ранее продюсер Ашуров в беседе с 5-tv.ru предположил, что Ефременкова может получать хайп на историях с детьми.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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