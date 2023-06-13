Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 080 0

Абдельмаджид Теббун пробудет в России три дня.

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом. Его самолет приземлился в Москве во «Внуково-2».

На выходе из самолета Теббуна встретила российская делегация и почетный караул при музыкальном сопровождении военного оркестра, который выстроился вдоль красной дорожки.

До этого арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщала, что глава государства приедет в Россию на три дня, по 16 июня. В рамках визита запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят партнерство между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал об итогах визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

+19° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
83.64
1.00 90.39
1.38
Драгоценный камень нельзя отполировать без трения: китайский совет дня на...

Последние новости

22:31
Путин назвал место отбывания наказания виновного в сожжении Корана
22:19
Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом
22:06
Пол Маккартни анонсировал выход новой песни The Beatles
21:52
Никто не спрашивает»: почему у братьев и сестер совпадают сердечные заболевания
21:42
«Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления
21:29
Путин наградил Светлану Немоляеву орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сейчас читают

В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича
«Шерше ля деньги»: бомбоубежища — просто повод, Кличко и Зеля воюют за еврокредиты
ВСУ не считаются с потерями: как идут бои за Времевской выступ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео