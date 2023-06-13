Президент Алжира прибыл в Москву с государственным визитом

Абдельмаджид Теббун пробудет в России три дня.
Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом. Его самолет приземлился в Москве во «Внуково-2».
На выходе из самолета Теббуна встретила российская делегация и почетный караул при музыкальном сопровождении военного оркестра, который выстроился вдоль красной дорожки.
До этого арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщала, что глава государства приедет в Россию на три дня, по 16 июня. В рамках визита запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят партнерство между двумя странами.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал об итогах визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
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