Россиян предупредили о новой схеме мошенников с поддельными документами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

Сбербанк: мошенники стали отправлять россиянам «удостоверения сотрудников банка»

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с поддельными документами

Фото: www.globallookpress.com / 57stock

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Злоумышленники не стали придумывать что-то новое — вспомнили об уже привычном способе и решили его немного усовершенствовать.

Телефонные мошенники, пытаясь заполучить деньги жертвы, стали отправлять россиянам через мессенджеры поддельные фотографии документов, в том числе и якобы удостоверения банковских сотрудников. Об этом запред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил жителей страны в интервью РИА Новости.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», — рассказал он.

К слову, в мае было зафиксировано на 60% больше кибератак. Получив доступ к учетной записи жертвы, мошенники начинают выводить чужие деньги на свои счета. Одной из причин роста атак могло стать рекордное число опубликованных утечек и распространение вредоносного ПО.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 способов защиты от телефонных мошенников.

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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с поддельными документами

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