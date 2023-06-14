А вы заметили эти киноляпы? Что необычного нашли в фильме «Джентльмены удачи»

Помните переодевание в женскую одежду? Ничего не удивило?

Популярная комедия советского времени «Джентльмены удачи» даже спустя много лет после премьеры может удивить открытиями. Так, например, внимательные зрители заметили киноляп, о котором с 1971 года никто даже не подозревал и не задумывался.

Киноляп с платком одного из главных героев. Фото: Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.

Всеми любимая сцена с переодеванием главных героев все эти годы таила в себе один маленький нюанс, на который никто не обращал внимания. Три главных героя — Косой, Хмырь и Доцент переодеваются в женскую одежду и отправляются выслеживать человека.

В сцене, где герои окликают незнакомку на улице со словами «Девушка, девушка, а как вас зовут?» Савелий Крамаров в одном платке. Как пишет издание Sport24.ru ,через несколько секунд у входа в концертный зал на нем уже другой платок.

Киноляп с платком одного из главных героев. Фото: Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.

И это не все — позже начинается сцена с пожаром, где герой Крамарова снова в первом, темном платке. Больше платок не менялся, а герои в итоге уехали на электричке, одетые в свою обычную одежду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о киноляпах в картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница».