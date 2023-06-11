Этот киноляп Гайдая замечают единицы: как Шурику и Нине удалось это провернуть?

Киноманы заметили неточность в культовой кинокомедии Леонида Гайдая.

Фильм «Кавказская пленница» Леонида Гайдая вышел в прокат в 1966 году и с тех пор заслуженно любим несколькими поколениями отечественных зрителей. Но даже спустя 57 лет кинолента не перестает удивлять.

Герои легендарной картины меняют одежду во время монтажной склейки. Прежде телезрители не замечали эти моментов. Однако современная молодежь более внимательна, поэтому они увидели, что съемочная бригада допустила несколько мелких ошибок.

В сцене, где Нина, которую сыграла Наталья Варлей и герой Александра Демьяненко — Шурик, отправляются в поход, и студентка обучает молодого юношу правильно упаковываться в спальный мешок. Как отмечает издание Sport24.ru, Шурик делает это босиком, а на Нине надета полосатая майка.

Киноляп с одеждой главных героев. Кадр из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай , 1966 г.

Потом персонаж Демьяненко падает в реку. Когда Шурик оказывается в воде, Нина, не думая ни секунды, бросается на помощь и спасает его. Вскоре герои находятся уже на берегу, шокированные и дрожащие от холода. Но студент умудрился, не вылезая из мешка, обуться в ботинки.

В продолжении сюжета, Нина и Шурик сушат вещи. Девушка в купальнике вешает свои вещи на веревку. Однако, когда камера снова переключается на нее, актриса предстает уже в другой майке, белого цвета.

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