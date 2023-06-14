Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

В городе планируют построить три новые ветки — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Каким цветом они будут обозначены?

Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В Москве среди местных жителей завершилось онлайн-голосование по выбору цветов для новых веток метро. Как сообщили на официальном сайте мэра Москвы, в городе планируют построить три новые ветки — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.

Участники выбрали вторую комбинацию, предложенную мэрией. Так, Троицкая ветка будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская — графитовым, а Бирюлевская — рубиновым.

С помощью подобного голосования жители Москвы ранее выбрали названия для будущих станций на новых ветках метрополитена. Сейчас строительство трех новых линий — основная задача на ближайшие годы.

В Москве планируют построить три радиальные линии метро: Троицкую, Рублево-Архангельскую и БирюлевскуюВ Москве планируют построить три радиальные линии метро: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

«Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», — отметил мэр Сергей Собянин.

По предварительным данным, строительство завершится к 2025 году. Троицкая ветка будет протянется на 40 километров под землей, Рублево-Архангельская — на 19 километров и Бирюлевская — на 21 километр. Поблизости от новых станций живут более одного миллиона москвичей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы дважды закроют в июне.

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