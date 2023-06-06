Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы дважды закроют в июне

Специалисты намерены провести ремонтные работы.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Участок Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро между станциями «Чеховская» и «Серпуховская» закроют 17–18 и 24–25 июня для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«В выходные дни, 17–18 и 24–25 июня, составы не будут курсировать на участке между „Чеховской“ и „Серпуховской“. В эти дни станции временно станут конечными», — говорится в сообщении.
Помимо этого, с 17 по 30 июня будет закрыт вестибюль «Боровицкой». В будние дни станция продолжит работу в обычном режиме.
Пассажиры смогут сделать пересадку на станциях «Библиотека имени Ленина», «Арбатская» и «Александровский сад» или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город, передает сайт мэра Москвы.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве возобновлено движение поездов по зеленой ветке метро на участке «Автозаводская» — «Орехово». Ее закрывали, чтобы устранить проблемы, допущенные при строительстве.
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