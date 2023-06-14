Суд отказал певице Земфире* в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал певице Земфире Рамазановой* в снятии с нее статуса иноагента из-за распространения негативной информации о проведении специальной военной операции на Украине.

При этом на заседании адвокат певицы заявил, что та не осуществляла политической деятельности и не находилась по иностранным влиянием.

Земфира покинула Россию вместе с подругой Ренатой Литвиновой в марте 2022-го и обосновалась в Париже. Впервые она прокомментировала ситуацию в октябре прошлого года. Во время выступления сказала, что каждый день молится о прекращении спецоперации. Артистка также спела композицию «Не стреляйте», которую обычно не включает в программу шоу.

Рамазанова между тем продолжает концертную деятельность за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение министерства юстиции о внесении в реестр иностранных агентов шоумена Семена Слепакова*.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.