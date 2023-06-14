Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космоса

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

Министру рассказали о технических и функциональных характеристиках станции.

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, министру доложили о технических и функциональных характеристиках объекта, а также о перспективах его дальнейшего развития. В свою очередь, Шойгу проверил организацию боевого дежурства и убедился в возможностях объекта по автоматическому поиску, обнаружению и контролю малоразмерных космических объектов.

Фото: Telegram / Минобороны России

Ожидается, что с вводом в строй новой станции количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличится в четыре раза, а минимальный размер объекта уменьшится до десяти сантиметров.

«С увеличением контролируемой области околоземного пространства к 2027 году сократится время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра — в четыре раза и определения назначения иностранных космических аппаратов — в два раза», — добавляется в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Сергея Шойгу, России необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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