Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО
С помощью нее бойцы эффективно уничтожают иностранное оружие.
Фото, видео: Минобороны РФ;5-tv.ru
России необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как передает пресс-служба Минобороны, министр проверил арсеналы Западного военного округа и указал на необходимость ускорения поставок техники, с помощью которой бойцы эффективно уничтожают иностранное оружие, поставляемое Киеву.
«Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — говорится в сообщении.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Как уточнял Шойгу, противник был отброшен с большими потерями.
- 8 июн
- Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области
- 8 июн
- Мантуров назвал сроки строительства терминала по отгрузке аммиака в Тамани
- 8 июн
- «Отдыхайте, уважаемые»: Кулеба нахамил Эрдогану по теме расследования подрыва ГЭС
- 8 июн
- The Washington Post: Украина начала полномасштабное контрнаступление в зоне СВО
- 8 июн
- Совет Федерации настаивает на расследовании теракта на Каховской ГЭС
- 8 июн
- «Пони бегают по кругу»: политолог Гаспарян объяснил неспособность Киева держать слово
- 8 июн
- Путин поручил МЧС оказать помощь пострадавшим после диверсии на Каховской ГЭС
- 8 июн
- В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв
- 8 июн
- Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60 человек
- 8 июн
- Шойгу: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении
Читайте также
43%
0.63 88.04
0.87
Нашли ошибку?