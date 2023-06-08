Шойгу призвал ускорить поставки всех видов военной техники в зону СВО

России необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как передает пресс-служба Минобороны, министр проверил арсеналы Западного военного округа и указал на необходимость ускорения поставок техники, с помощью которой бойцы эффективно уничтожают иностранное оружие, поставляемое Киеву.

«Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Как уточнял Шойгу, противник был отброшен с большими потерями.