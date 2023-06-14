К тушению были привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

На Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Известно, что горела кровля на шестом энергоблоке, а площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

«К тушению пожара были привлечены 46 человек и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, однако стало известно, что пострадали три человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как один человек пострадал при пожаре на московском «Садоводе».