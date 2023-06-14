«Нужно доработать»: послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ

Следующее обсуждение должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей.

Европейские послы не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций и отложили переговоры по данному вопросу на 19 июня. Об этом агентству ТАСС сообщил знакомый с ситуацией европейский дипломатический источник.

По словам дипломата, послы ЕС во время своего взаимодействия не смогли продвинуться в утверждении состава 11-го пакета ограничений в отношении России. Он отметил, что остановили их некоторые элементы, которые нуждаются в усовершенствовании.

«Нужно доработать», — прокомментировал он.

Источник уточнил, что следующее заседание европейских послов запланировано на 19 июня, оно состоится в рамках встречи Комитета постоянных представителей ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал, что США объявили о выделении Украине 40-го пакета военной помощи. Вашингтон с момента начала СВО потратил на Украину порядка 40 миллиардов долларов. Новый пакет обойдется американской стороне в 325 миллионов долларов.