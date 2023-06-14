Танцы, песни и цветы: как прошел день рождения светской львицы Анны Калашниковой

По случаю своего 39 дня рождения звезда устроила вечеринку в одном из караоке-клубов столицы, куда пригласила всех близких. Кто приехал поздравить именинницу?

Светская львица Анна Калашникова отметила свой 39-й день рождения в кругу близких друзей и коллег. Торжество проходило в караоке-клубе, где на сцене в этот вечер выступала не только именинница, но и некоторые ее гости.

Калашникова эффектно появилась на большой черной машине и покорила присутствующих своим нарядом. Розовое платье с глубоким декольте продемонстрировало публике также длинные стройные ноги знаменитости.

Гости начали появляться один за другим. Были среди присутствующих близкие друзья именинницы — Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова. Оба вручили главной звезде вечера по букету цветов.

«Я очень уважаю Аню. Она берет своей целеустремленностью. Очень работящий человек. Уважаю ее за то, что она постоянно трудится, записывает новые песни, стремится и имеет в жизни цель. Хочу пожелать ей долгих, прочных лет в шоу бизнесе. Я в нее верю очень хочу ей только добра», — поделился Прохор Шаляпин с корреспондентом 5-tv.ru,

Анастасия Волочкова акцентировала внимание на подарке — лучшим, по ее мнению, может быть только внимание. Особнно для человека, у которого есть все для счастливой жизни.

«Человеку, у которого есть все или многое для счастья, необходимо и бесценно самое главное — это внимание и возможность того, что другой человек может приехать и найти время, несмотря на занятость, в тот миг, когда это поистине нужно», — сказала балерина.

Шоумен Никита Джигурда, который также приехал на празднование, пожелал «богине Аннушке» оставаться такой же обаятельной женщиной и сохранять ауру радости.

После приезда всех гостей настоящее веселье началось в караоке. Вечер сопровождался танцами и нескончаемым потоком песен. Вокальные данные могли продемонстрировать все гости!

В числе первых на сцену поднялся Прохор Шаляпин. Он не только спел с бывшей возлюбленной в честь ее дня рождения, но также станцевал медленный танец. После него было выступление Анастасии Волочковой, которая сразу призналась, что она далеко не певица, однако без стеснения исполнила песню перед публикой и еще раз поздравила именинницу, отметив, что не встречала в шоу-бизнесе человека светлее и добрее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Калашникова удивила Волочкову в ее день рождения.