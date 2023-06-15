«Уметь говорить друг другу все»: Алена Рапунцель откровенно о ссорах с женихом

Знаменитость устроила небольшой интерактив, ответив на вопросы от своих фанатов.

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель призналась в личном блоге, что периодически ссорится с возлюбленным. Она устроила небольшой интерактив, ответив на вопросы от своих фанатов.

Так, подписчики спросили знаменитость, бывают ли у нее конфликты с женихом. Она призналась, что может поругаться с партнером, но, как правило, после они начинают вести конструктивный диалог, чтобы урегулировать ситуацию.

«Просто потом разговариваем. Самое важное — уметь говорить друг другу все, что нравится или не нравится», — написала Рапунцель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Дома-2» Саша Черно намекнула на беременность. В браке с Иосифом Оганесяном она уже воспитывает маленького ребенка. Так будет ли прибавление?

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