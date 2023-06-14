Егор Бероев высказался о сбежавших из России артистах: «Мы все равно сильнее»

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Рита Миронова
Рита Миронова 43 0

Егор Бероев назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми

Егор Бероев высказался о сбежавших из России артистах: «Мы все равно сильнее»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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По мнению актера, человек, лишившийся Родины, не может быть счастливым.

Российский актер Егор Бероев раскритиковал уехавших из страны артистов. В интервью МК он заявил, что осуждает их выбор и не ждет возвращения. А вернуться захотят многие, по мнению Бероева, потому что к некоторым придет осознание.

«Но мы сильнее, поэтому я бы не стал кидаться на них. Мы все равно сильнее. И правда на нашей стороне. Бог с ними», — сказал актер.

При этом он подчеркнул, что все сбежавшие звезды — несчастные, потому что у них больше нет Родины. И уделять внимание таким личностям он не считает нужным, к чему призывает и всю российскую публику.

По его словам, предателям надо зарабатывать самостоятельно в других странах, а не наживаться на бесконечных обсуждениях, которые они спровоцировали в России.

«Почему те люди, которые уехали и оскорбляют нас, российский народ, называя себя „народными артистами“, и армию, решили, что они больше знают, чем наше государство? Почему они это решили?» — возмутился Бероев.

Ранее 5-tv.ru писал, как Охлобыстин высказался о сбежавших из России звездах.

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Егор Бероев высказался о сбежавших из России артистах: «Мы все равно сильнее»

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