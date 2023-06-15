Без присмотра: как уберечь детей от гибели на воде

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 16 0

МЧС: большая часть несчастных случаев на воде происходит, когда дети остаются без присмотра

Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Александра Мудрац; МЧС России; 5-tv.ru

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Специально подготовленные пляжи оснащены ограничительными буйками, смотровыми вышками, а рядом дежурят спасатели. Поэтому отдыхать следует именно в таких местах.

Вчера в Петергофе в Никольском пруду на глазах у родственников утонули две сестры. Семья приехала поплескаться в воде, но отдых обернулся трагедией. И такой случай далеко не единственный. С приходом летнего сезона увеличивается количество смертей из-за несоблюдения правил безопасности. О самых частых причинах гибели детей на воде рассказал заместитель начальника Управления безопасности людей на водных объектах Георгий Мхитаров.

В летний период увеличивается опасность на водных объектах. На сегодняшний день в России открыто уже полторы тысячи пляжей.

«Чаще всего несчастные случаи происходят на необорудованных для купания местах. На данный момент выявлено более двух с половиной тысяч таких мест. Соответственно, проведена работа, и более 180 мест были оборудованы и допущены к купанию», — рассказал Мхитаров.

В МЧС призывают уделить особое внимание безопасности детей в местах купания. Чтобы избежать трагедии — за ними нужен постоянный присмотр.

«Хотелось бы особенно подчеркнуть происшествия, которые происходят с детьми, обратить внимание родителей. Потому что основная часть несчастных случаев происходит, когда дети остаются без присмотра родителей», — отметил замначальника Управления безопасности людей на водных объектах.

Сейчас на специально оборудованных пляжах дежурят спасатели, а сами объекты оснащены ограничительными буйками и смотровыми вышками. Безопасность людей на воде обеспечивают 3700 инспекторов Госинспекции по маломерным судам (ГИМС). Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник, но даже в этот день они трудятся и осуществляют проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетний ребенок утонул в луже в Башкирии.

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Без присмотра: как уберечь детей от гибели на воде

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