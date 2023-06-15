Стас Пьеха рассекретил свой диагноз: «Сердце еще поработает»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 41 0

Стас Пьеха рассказал, что у него диагностировали проблемы с ЦНС и адренорецепторами

Стас Пьеха рассекретил свой диагноз: «Сердце еще поработает»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Певца экстренно госпитализировали 11 июня из-за болей в груди. Фанаты перепугались за него, так как в прошлом он пережил инфаркт.

Певец Стас Пьеха рассказал в личном блоге, что врачи выявили у него проблемы с центральной нервной системой (ЦНС) и адренорецепторами.

«Спасибо специалистам Боткинской больницы за понимание того, что у меня не было инфаркта и что лечить надо ЦНС и съехавшие от долгих лет циркуляции по стране адренорецепторы! А сердце, на сей раз, еще поработает!» — написал исполнитель.

Артист поблагодарил всех, кто за него беспокоился и выражал слова поддержки. Также он попросил прощения у тех, кого мог проигнорировать или случайно оскорбить: звезда объяснил это тем, что лечение было для него «волнительным и сложным» процессом.

«Мне подарили много надежды и верных мыслей, теперь буду верить только в лучшее! <…> Ребята, будьте здоровы, не курите, занимайтесь спортом!» — подытожил музыкант.

Стаса Пьеху экстренно привезли в больницу на карете скорой помощи 11 июня. Причиной стали жалобы на боли в сердце и плохие результаты кардиограммы.

Бригаде медиков все это настолько не понравилось, что певца положили сразу в реанимацию. Затем несколько дней длились анализы и исследования.

Госпитализация знаменитости обеспокоила его многочисленных поклонников и коллег. Во многом потому, что десять лет назад Пьеха пережил инфаркт — тогда ему было всего 34 года. В ожидании результатов анализов фанаты принялись ставить собственные диагнозы и делиться ими в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пьеха в шутку пожурил поклонников и журналистов после госпитализации.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

11:25
Начались репетиции водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2023»
11:22
МВД объявило в розыск бывшего муниципального депутата Москвы Анастасию Брюханову
11:21
«Шаг к разрушению»: в МИД России отреагировали на действия Австралии
11:14
«Почти половина»: раскрыты данные по количеству вернувшихся в Россию граждан
11:12
«Потеряем больше»: нужно ли повышать налоги на бизнес в России?
11:00
Банк «РОССИЯ» в рамках ПМЭФ заключил соглашение с Росагролизингом

Сейчас читают

Похороны Берлускони: крупнейший политический панегирик за последние десятилетия
«Вышел на рынок, чтобы нарушить»: почему производитель «Мистера сидра» наплевал на безопасность людей
Бегите за лотерейным билетом: как найти на руке редкий знак удачи
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео