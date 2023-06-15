«Шаг к разрушению»: в МИД России отреагировали на действия Австралии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

МИД РФ: расторжение аренды участка для здания посольства России в Канберре — шаг к разрушению отношений

«Шаг к разрушению»: в МИД России отреагировали на действия Австралии

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Еще в 2022 году новое российское здание предполагалось возвести в пригороде Канберры.

В МИД России отреагировали на расторжение договора аренды участка для нового здания посольства РФ в Канберре.

«Расторжение договора аренды участка для нового здания посольства России в Канберре является шагом к разрушению отношений с Москвой», — заявили в МИД.

Палата представителей Австралии приняла сегодня, 15 июня, законопроект, запрещающий России строить новое посольство на участке рядом со зданием парламента. 

Еще в 2022 году новое здание предполагалось возвести в пригороде Канберры, где расположено большинство дипломатических миссий иностранных государств. Разрешение на аренду было выдано РФ в декабре 2008 года, а на работы и строительство — в марте и сентябре 2011-го. Завершить проект планировалось в течение трех лет, но сделать это в итоге не удалось.

Строительство прекратилось из-за проблем с подрядчиком, который задолжал свыше 1,1 миллиона долларов США.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Австралия перестала сдавать РФ в аренду землю для нового посольства.

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