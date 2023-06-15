Минэкономразвития обсуждает процесс частичной приватизации через IPO

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Вопрос все еще требует глубокого изучения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Минэкономразвития РФ и кабин страны обсуждают организацию процесса частичной приватизации через выход бизнеса на IPO. Об этом заявил в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он отметил, что обсуждение приватизации в России требует глубокого изучения.

«Я бы о полной приватизации сейчас не говорил. Это требуется глубокая отработка вопроса», — сказал он.

По его словам, Минэкономразвития настраивает бизнес на частичное IPO. Однако Илья Торосов добавил, что окончательное решение еще не принято.

«Но мы, Минэкономразвития, позиционируем, настраиваем бизнес хотя бы на частичное IPO. Выход на IPO, частичная приватизация через этот механизм. Обсуждаем через правительство, кто это может быть, но пока решений не принято», — заключил Торосов.

ПМЭФ-2023 стартовал 14 июня в Санкт-Петербурге. Ранее первый замглавы Минэкономразвития заявил, что у ведомства стоит задача привлечь в экономику России 29,7 триллиона рублей в качестве инвестиций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.

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