В Москве два человека пострадали в результате распыления аэрозоля в магазине

Мужчина, личность которого не установлена, распылил аэрозоль в продовольственном магазине в московском районе Щукино, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент случился пару дней назад, вечером 13 июня, в торговой точке, расположенной на улице Маршала Малиновского. Неизвестный распылил аэрозоль. Что именно находилось во флаконе, не уточняется, однако после произошедшего два очевидца обратились в больницу с «телесными повреждениями».

«Один человек госпитализирован», — добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для установления личности злоумышленника и других обстоятельств произошедшего в Щукино. Расследованием занимаются сотрудники районного ОМВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве.