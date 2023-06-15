В Москве два человека пострадали в результате распыления аэрозоля в магазине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Один из них был госпитализирован.

В Москве два человека пострадали в результате распыления аэрозоля в магазине

Фото: www.globallookpress.com / SuperStock

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Мужчина, личность которого не установлена, распылил аэрозоль в продовольственном магазине в московском районе Щукино, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

Инцидент случился пару дней назад, вечером 13 июня, в торговой точке, расположенной на улице Маршала Малиновского. Неизвестный распылил аэрозоль. Что именно находилось во флаконе, не уточняется, однако после произошедшего два очевидца обратились в больницу с «телесными повреждениями».

«Один человек госпитализирован», — добавили в ведомстве.

Правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для установления личности злоумышленника и других обстоятельств произошедшего в Щукино. Расследованием занимаются сотрудники районного ОМВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины с ножом на семью в Москве.

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