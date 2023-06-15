Олимпийский чемпион, пятиборец Владимир Шмелев скончался в возрасте 76 лет

Советский спортсмен по современному пятиборью Владимир Шмелев ушел из жизни в возрасте 76 лет. О его смерти 5-tv.ru рассказал источник.

Известно, что минувшим вечером Владимиру Константиновичу стало плохо в Подмосковье. Он потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи. Причина смерти не сообщается.

Владимир Шмелев был родом из Магадана и уже в 20 лет стал чемпионом СССР в многоборье. За всю карьеру спортсмен завоевал много титулов.

Например, в 1972 году стал чемпионом Олимпийских игр в Мюнхене, завоевав золотую медаль в командных соревнованиях. В личном первенстве тогда занял пятое место. Кроме того, трижды становился чемпионом СССР, дважды — победителем Кубка Европы в команде.

В 1981 году Шмелев завершил спортивную карьеру. О последних годах его жизни мало что известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации.