Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации

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Рита Миронова
Рита Миронова 105 0

У красноярского спортсмена остались жена, сестра и мама.

Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Тема:
Спецоперация

Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции в Донбассе. Информацию подтвердила федерация пауэрлифтинга в Красноярском крае, откуда мужчина родом.

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова», — говорится в официальном сообщении.

По предварительной информации, прощание с чемпионом состоится 14 июня на кладбище Бадалык в Красноярске. Тренер Бархатова Владимир Кортунов рассказала Telegram-каналу ТВК, что спортсмен погиб еще в апреле в Бахмуте (украинское название города Артемовска — Прим. ред.). Об обстоятельствах гибели не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации. Мужчина ушел защищать Родину в тайне от семьи и на протяжении года считался без вести пропавшим.

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Спецоперация
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